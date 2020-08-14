Минские педагоги вышли на улицы с плакатами «Учителя против насилия». Многие плакали, у некоторых тряслись руки

Фото naviny.by
Власть
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В Минске в сегодня началось шествие учителей и преподавателей. Педагоги присоединились к акции «цепь солидарности» против результатов президентских выборов.

Учителя прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфиларомнии до Белорусского педагогического университета, сообщает «Витебский Курьер» со ссылкой на Sputnik. В руках они несли плакаты «Я учитель, а не фальсификатор», «Я учитель и хочу этим гордиться», «Учителя против насилия». Некоторые учителя плакали, у некоторых тряслись руки. Учителя находятся под двойным давлением. С одной стороны их заставляли фальсифицировать, а с другой — они испытывают презрение людей. Во многих городах ученики школ вывесили свои дипломы на заборах школ в знак протеста против фальсификации со стороны педагогов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране, которые жестоко подавлялись силовиками из ОМОН, военнослужащими воинских частей специального назначения, в частности, в СМИ упоминаются бригады спецназа из Уручья и Марьиной Горки, которых Лукашенко активно переманивал на свою сторону в предвыборный период. Об участии в разгонах военнослужащих 103-й Витебской воздушно-десантной бригады сообщений не поступало. Ранее витебских десантников перебросили в Минск.

Силовые действия против мирных демонстрантов спровоцировали рост протестных настроений.

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