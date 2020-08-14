Колонна протестующих рабочих МТЗ подходит к Дому правительства, как в 90-е

Колонна из нескольких тысяч протестующих работников Минского тракторного завода (МТЗ) движется в направлении Дома правительства. По ходу движения к ним присоединяются другие демонстранты, а также участники акции «цепи солидарности», которые с утра стояли вдоль проспекта.

Ранее несколько тысяч рабочих МТЗ направились с его территории в центр Минска не дождавшись премьер-министра Романа Головченко, который должен был прибыть на МТЗ утром для переговоров с коллективом. Переговоры сорваны, недовольство рабочих растет.

Силовики стягиваются в центр со всех районов Минска.