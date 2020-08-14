Меркель решительным образом осудила насилие в Беларуси

Ангела Меркель канцлер
Власть
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Канцлер Германии Ангела Меркель решительным образом осуждает применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси. Правительство Германии потрясено сообщениями о жестоком обращении с задержанными и считает, что ЕС должен обсудить санкции против ответственных лиц за нарушения прав человека. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает «Витебский Курьер» со ссылкой на ТАСС.

«Я хотел бы от имени канцлера снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов», — сказал он.

«Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались», — добавил Зайберт. По его словам, это, с точки зрения Берлина, «неприемлемо».

«Беларусь должна немедленно и без предварительных условий освободить людей и обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации», — сказал немецкий дипломат, указав на то, что «очень многие люди» вышли на улицы белорусских городов и прекратили работу на предприятиях, «чтобы мирно заявить о своем политическом мнении». По его словам, это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.

«Правительство ФРГ поддерживает всех людей, которые мирно выражают свою волю, что в демократии является правом каждого отдельного человека. То, что сейчас это фундаментальное право в Беларуси топчут ногами, неприемлемо», — подчеркнул Зайберт. «Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Республике Беларусь. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека», — отметил Зайберт.

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