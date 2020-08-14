Лукашенко — про работу МТЗ: «завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне»

Работники МТЗ провели собрание и выдвинули политические требования. Фото: Баста
Власть
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На совещании по работе стройотрасли Александр Лукашенко высказал негативный прогноз относительно будущего Минского тракторного завода. Он считает, что предприятие обречено. По его словам предприятие проигрывает в кокурентной борьбе иностранным компаниям. Из его слов непонятно кто именно довел МТЗ до такого положения.

«Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — завил Лукашенко.

Лукашенко угрожает рабочим МТЗ и других предприятий тем, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. При этом он не сообщает об истинных причинах недовольства белорусов и о масштабах мирных протестов.

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