В МВД открывается «горячая линия» для информирования граждан о местонахождении задержанных

14.00 в МВД Беларуси открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных во время ежедневных «хапунов» по всей Беларуси.

Силовики предлагают связываться по телефонам и оставлять контактную информацию. Однако по свидетельствам родственников пострадавших, информацию никто не дает, задержанных выпускают маленькими группами, остальные остаются за решеткой. Списков нет. Родственники ездят из одного города в другой, чтобы попытаться найти знакомые фамилии в списках.

По словам медиков, состояние многих задержанных критическое.

Информацию по областным центрам вы можете попробовать узнать в УВД по телефонам, указанным ниже.

Рекомендуем обращаться в независимые правозащитные организации и получать бесплатную помощь там, в том числе можно получить помощь адвокатов.

Телефоны для уточнения информации по г.Минску: (017) 218-73-9, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84

Телефоны для уточнения информации по Брестской области: (0162) 20-55-87

Телефоны для уточнения информации по Витебской области: (0212) 24-03-29

Телефоны для уточнения информации по Гомельской области: 102

Телефоны для уточнения информации по Гродненской области: (0152) 797220, 102

Телефоны для уточнения информации по Минской области: (01795) 5-24-32, 102

Телефоны для уточнения информации по Могилевской области: 102