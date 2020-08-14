Лукашенко объявился: «пока живой и не за границей»

Александр Лукашенко угрожает, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, пишет госагентство БелТА.
— Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.
«Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — отметил Президент.