Лукашенко объявился: «пока живой и не за границей»

Александр Лукашенко угрожает, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли, пишет госагентство БелТА.



— Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.