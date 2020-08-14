В Жодино мэр встретился с горожанами

Жители Жодино потребовали от руководства вывести из города бойцов ОМОН и внутренних войск, немедленно освободить всех задержанных. Также они хотят видеть итоговые протоколы голосования по каждому участку и просят провести новые выборы, на этот раз — без нарушений. «На мирных людей напали с оружием, нас били, унижали, бросали в тюрьмы, — говорят участники встречи с главой Жодино. — Точка невозврата пройдена. Мы уже не можем простить эту власть», пишет TUT.by

Сегодня в обед мэр города Дмитрий Заблоцкий встретился с рабочими БЕЛАЗа, которые заявили, что, если не прекратится насилие над мирными гражданами, если людям не скажут правдивые данные по выборам, они присоединятся к всеобщей забастовке.

— Почему мы боимся ходить по улицам? Почему в нашем городе орудуют банды на машинах без номеров, выскакивают люди в спортивных костюмах, избивают мирных людей, забирают их в неизвестном направлении? — буквально кричали рабочие. — До каких пор вы будете смотреть на то, как бьют наших детей? — спрашивали сотрудницы завода. — Мы мирные люди, у нас что, война началась? К нам приехали каратели? Уберите их из нашего города! Вы можете это сделать!

Чиновник заявил, что ОМОН уберут из города, как только исчезнет опасность, что могут быть захвачены административные здания.

— 9 августа такая угроза была, — заявил он. — Полторы тысячи человек вышли к исполкому. — Они разве сломали что-то, разбили? — уточнили рабочие. — Нет, но опасность захвата была. Это заранее спланированные действия.

Уже на выходе с БЕЛАЗа мэра обступили жители города. Во время встречи с рабочими, они стояли за забором проходной, кричали: «БЕЛАЗ — молодец!».

— Вы знаете, почему люди вышли 9 августа к исполкому? Потому что ни на одном участке в городе не вывесили итоговые результаты голосования, — обратилась жительница к мэру. — А люди имели право это знать, поэтому пришли в исполком, чтобы там им показали протоколы. А их там били палками по спине. Люди этого не забудут и не простят. Мы победим все эти черные дубинки, а вы будете с этим жить.

Женщины на встрече, с детьми на руках, говорили, что просто боятся выходить на улицу.

— Вы видели видео, где молодого парня, несовершеннолетнего, избили возле бани? Его забили, вы это понимаете? Уже известно имя человека, который это делал! Он будет привлечен к ответственности? — Я попрошу вас выбирать выражения, — заявил Заблоцкий. — Случай, о котором вы говорите, я взял на контроль. Если были допущены нарушения, виновные будут привлечены к ответственности. — Уберите из города ОМОН! Кого он защищает? Кто позволил им войти в наш город! — не успокаивались люди.



Мэр пообещал решить наболевшие вопросы и на 20 часов назначил встречу с жителями города у торгового центра Green. За несколько часов стало известно, что место встречи по решению чиновника перенесено — в ДК БЕЛАЗа, но во-первых, не все жители об этом знали, а во-вторых, многие решили идти туда, где с ними изначально обещали встретиться.

За полчаса до встречи у торгового центра стояло уже несколько сотен жителей, ближе к приезду мэра — уже тысячи. Медики, в том числе, скорой помощи, вышли в белых халатах и бордовой форме, с плакатами «Мы против насилия», «Врачи с народом». Люди приветствуют их аплодисментами, дарят цветы и кричат: «Спасибо! Молодцы!».

— Мы вышли, потому что больше не можем терпеть насилия, — говорят врачи. — Мы же белорусы, мы мирные люди, нас и так немного, нужно беречь жизнь каждого человека. То, что мы видим эти дни, в голове не укладывается. Как можно так зверски бить мирных людей? Если бы вы видели, с какими травмами поступают люди, просто нет сил это видеть. — Нас вызывают и в тюрьму, — говорит еще один работник скорой. — Там много избитых, но они туда такими уже поступили. Читали, что в Минске на Окрестина медикам даже не разрешают их вывозить. У нас, слава Богу, такого пока нет. Мы — врачи, мы не занимаем ничью сторону, мы будем спасать любого человека. Но мы просим: пожалуйста, остановитесь, перестаньте уничтожать мирных людей. — Среди наших коллег тоже есть задержанные, — со слезами на глазах говорит молодая врач. — Мы даже не знаем, где они, как им помочь. В Минске забирали медиков, которые добровольцами, после работы, вышли спасать людей. Я хочу обратиться к тем, кто это творит: что вы делаете, неужели вы думаете, что живете в какой-то другой Беларуси и вам не понадобится наша помощь? Мы будем спасать любого, не надо нас за это задерживать и бить!

С опозданием, но мэр города все-таки приходит на встречу с жителями. Его встречают, как рок-звезду — криками и овациями:

— Мэр с народом! Молодец! Спасибо! — Подождите, — слышится среди горожан. — Давайте еще послушаем, что он нам скажет. Слово взял бывший коллега Заблоцкого, с которым они работали на БЕЛАЗе: — Скажите, кто здесь голосовал за теперешнего президента, поднимите руки? Кажется, руки подняли только мэр и прибывший с ним милиционер. — А кто голосовал за нового президента? В ответ — лес рук и крики: — Света! Света! Света! — Я просто хотел, чтобы мэр понимал наше настроение, — объяснил мужчина. — Первый вопрос, почему вы как гражданин нашей страны, как мэр города, который должен защищать наши интересы, позволили пойти на фальсификацию выборов? Вы продали наши голоса. Почему на участках не были вывешены протоколы после выборов? — Я не знаю, о какой фальсификации идет речь, пока не объявлены официальные итоги выборов. — Ваша ошибка в том, что вы не вышли к людям, — сказала женщина в медицинском халате. — Может быть, всего этого можно было бы избежать.

На это чиновник пояснил, что пока окончательные итоги выборов неизвестны, их огласят только 18 августа.

— Новые выборы! Новые выборы! — кричали в ответ люди. Люди спрашивали, когда из города уберут ОМОН, повторяли, что боятся за жизнь — свою и детей. — На сегодня в городе ОМОНа нет, — начал мэр. — Вранье! Стоят во дворах машины с ними! — закричали люди. — Послушайте, есть внутренние войска. Поскольку на базе Жодинской тюрьмы сейчас изолятор, куда привозят людей. Сегодня оттуда выпустили 500 человек. По мере освобождения тюрьмы будут уезжать внутренние войска. Над делами работают 24 часа в сутки. — Над какими делами? — возмущались люди. — Одних отпускаете, а других задерживаете и запускаете? — Выпускай! Выпускай! — кричали люди.

Люди говорили мэру, что задерживают всех без разбору — и учителей, и врачей, и молодых, и пожилых. По городу ходит информация, что после избиения погиб молодой парень.

— Это неправда, — сказал мэр. — За последние сутки в Жодино не было таких случаев.

К мэру подошла еще одна женщина в белом халате.

— Пусть меня уволят, но я спрошу, — сказала она. — Приезжайте завтра в больницу, посмотрите на избитых мальчиков. Если вы отец, если у вас есть жалость. Мы плачем все, понимаете? Мы матери. И такого избиения я за 30 лет своей работы не видела. Если у вас есть сердце, вы должны прийти и посмотреть на это.

Глава города сказал, что готов приехать.

— Бьют людей в отделениях милиции в основном, — рассказал нам задержанный, который вышел сегодня. — И не только бьют, на голову мочатся. А если на руке белый браслет, хуже всего. Так что тюрьма по сравнению с тем, что было с нами в РУВД, просто детский сад.

С каждым вопросом непонимание между главой города и жителями только нарастало.

Когда Дмитрий Заблоцкий признался, что знал про задержания в Жодино, люди стали кричать: «Уходи!», и чиновник ушел с площадки.