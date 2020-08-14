«Витебск, выходи!» Огромная манифестация прошла по городу 8 километров

Горожане выдвигаются от костела Иисуса Милсердного на улице Воинов-Интернационалистов. Фото Ивана Семенова
Витебск
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Вечером 13 августа огромная манифестация прошла по улицам спальных районов Витебска, скандируя «Витебск, выходи!» и «Жыве Беларусь!».

Колонна людей двинулась от костела Иисуса Милосердного на улице Воинов Интернационалистов. Сегодня здесь весь день выстраивалась цепь солидарности, а позже неподалеку свою акцию против насилия провели медики.

Люди вышли на проспект Победы, дошли перекрестка с Московским проспектом и пошли по Смоленской улице в сторону проспекта Фрунзе. Там они свернули на восток и двинулись к улице Терешковой, по которой намерены дойти до ресторана «McDonald’s», пишут «ННВ».

Жители домов по маршруту следования колонны выходили на балконы и хлопали в ладоши. Машины, как уже стало обычным, приветствовали манифестантов гудками.

По словам участников манифестации сотрудники ГАИ организовывали им безопасное пересечение улиц. Общая длинна маршрута достигла 8 километров.

На видео видно, что участие в монифистации приняло более 1000 человек.

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«Витебск, выходи!» Огромная манифестация прошла по городу 8 километров

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