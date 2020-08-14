Как проходили женские акции протеста в Витебске

Вчера на Ленинградской улице в Витебске в одиночку встала девушка с цветами. Она поддержала акции, которые прохоиди по всей стране.

Напомним, что в Минске по всему городу 13 августа много часов стояли цепи женщин, многие с цветами. Им сигналили водители проезжающих автомобилей. В акции приняли учстие дестятки тысяч человек. Впервые стало понятно, что теперь протесты остановить власти уже не смогут. Простесты молодежи и женщин были поддержаны коллективами десятков предприятий по всей Беларуси: БелАЗ, МТЗ, МАЗ и многих других.

Напомним, что 12 августа более 30 горожанок собрались и выстроились в цепь с цветами в руках у городской ратуши. Милиция проводила задержания, сообщает «ННВ».

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