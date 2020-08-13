В московском «Яндексе» подтвердил информацию об обысках в офисах в Минске, а Следственный комитет обыски опровергает

Как сообщили РИА Новости, в офисах, куда ранее пришли люди с оружием, находится несколько человек.

В «Яндексе» добавили, что почти все сотрудники компании работают в удалённом режиме.

Ранее компания «Яндекс» подтвердила сообщение об обыске в минском офисе Uber, партнера Яндекс.

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».

В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили произошедшие обыски. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний. По данным источника The Bell, внутри офиса остались заблокированными сотрудники, их количество «немногочисленно», поскольку все офисы компании с весны «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом.