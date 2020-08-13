Директор минской ИТ-компании «решил первым перестать молчать, даже если ценой компании»

Изображение: dev.by
Власть
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Основатель и директор компании Iomico Николай Мурзенков записал видеообращение к руководителю Парка высоких технологий Всеволоду Янчевскому, где указал на его личностные недочеты. Видео носит чрезмерно эмоциональный характер, поэтому мы не приводим цитат и не публикуем ссылку. Видео доступно в YouTube. Из слов директора компании-резидента ПВТ становится понятно, что айтишники не будут поддерживать режим.

— Видя ситуацию в стране, я решил первым перестать молчать, — сказал Николай Мурзенков. — Я обращаюсь к руководству ПВТ в лице Всеволода Янчевского и призываю его присоединиться к народу. Содействуйте волеизъявлению обычных сотрудников ИТ-сектора. Не препятствуйте деятельности ИТ-компаний. Препятствовать можно разными способами: дополнительными проверками, ультимативными требованиями, вызовами на ковёр, угрозами, — не делайте этого!

Теперь Николай находится в Киеве, куда выехал вместе с семьей.

«Выехал туда, потому что у меня пятеро детей. Я не хочу, чтобы меня либо мою семью задержали», — объяснил он.

В Минске, по его словам, остался ещё один учредитель компании Iomico. На случай, если Мурзенков не сможет вернуться, подготовлены бумаги по передаче руководства компанией.

— Компания работает, приносит прибыль. Но эти дни, конечно, очень тяжело с коммуникацией, вы вынуждены получать обрывочные сведения о задачах через Slack и Telegram. Часть из наших сотрудников пропала без вести, мы даже не знаем, где они находятся. Объезжаем их места проживания, чтобы выяснить, где они и что.

Как команда мы решили пойти ва-банк и открыто заявить о своей позиции, даже если придётся пожертвовать компанией, приводит слова руководителя ИТ-компании dev.by.

Iomico — белорусская аутсорс-компания. В штате 16 человек. Занимается разработкой электроники, ПО. Основные клиенты — в США, Европе, Китае.

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