Рабочие завода МАЗ покинули цеха и скандируют «Уходи!»

Власть
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Волну уличных протестов подхватывают работники ведущих промышленных предприятий Беларуси. Рабочие автогиганта МАЗ вышли из цехов и собрались у здания управления. В телеграм-каналах появились видео, как толпа скандирует «Уходи!», передает РБК.

Напомним, что аналогичаня акция прошла на, пожалуй, крупнейшем промышленном предприятии — Минском тракторном заводе. Забастовка приобретает национальный масштаб. В забастовке присединились десятки крупнейших предприятий страны.

«Интерфакс» пишет, что стихийные митинги возникли на многих заводах и предприятиях. Среди них МТЗ, БелАЗ, «Гродноазот», «Минскпромстрой», «Гродножилстрой», «Белмедпрепараты», «Керамин». На улицу перед заводом также вышли рабочие МАПИД — одного из крупнейших строительных предприятий Беларуси. Протестуют врачи городских больниц Минска и сотрудники Белорусской государственной филармонии. К акциям присоединились даже верующие. Католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора в центре Минска.

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