«Я не бедолага, я не рухну» — беларуские женщины будут защищать страну от «мужчин»

Беларуские женщины записали два ролика против политики президента страны Александра Лукашенко.

«Наши активисты – женщины, мужчины, пожилые и молодые, здоровые и больные – получают пули, пока вы пьете чай на кухне и находитесь в неведении. Очнитесь!» – говорят беларуские женщины.

В другом политическом ролике 42 белоруски ответили на многочисленные сексистские высказывания, в которых президент унижал всех женщин Беларуси. Видео построено в формате диалога, где женщины отвечают на реплики Лукашенко, такие как «Женщина должна быть 165−175 см»; «Если загрузить Конституцию на женщину, она рухнет, бедолага». Женщины отметили, что имеют право на выбор, на голос и на лучшую жизнь.

«Я буду защищать себя и своих детей» — говорит женщина в ролике.

Сегодня женщины Беларуси вышли на улицы, чтобы защитить будущее своих детей от «мужчин» — от зверей в погонах и без.