В Беларуси вооруженные люди в черном ворвались с обысками в офисы «Яндекса» и Uber

Протесты в Минске с каждым днем набирают обороты. В стране бастуют заводы и фабрики, а люди продолжают мирные акции. На улицы вышли женщины. На улицах и проспектах Минска женщины выстроились в цепи, протестуя против насилия властей.

Силовики пытаются взять ситуацию под контроль. Сегодня люди в черной униформе с оружием ворвались в офисы «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

В офисах происходили обыски. Руководство обеих компаний недоумевает по поводу причины происходящего.

Напомним, массовые акции протестов в Беларуси начались 9 августа. В стране были отключены интернет и мобильная связь. Перестали работать сервисы «Яндекс.Такси» и Uber, потому что в отсутствие мобильного интернета приложения «Яндекс.Такси» и Uber не работали. Многие новостные сайты, в том числе «Витебский Курьер«, перестали работать внутри страны.