Одному журналисту, задержанному в Витебске в день выборов, дали 10 суток. Второго отпустили

Стало известно, что с журналистами, задержанными в Витебске в день выборов, 9 августа. Сотруднику «Белсата» Дмитрию Казакевичу дали 10 суток административного ареста, фотокорреспондента «Народных новостей Витебска» Игоря Матвеева отпустили из ИВС ночью 12 августа, через трое суток после задержания, пишет TUT.by.



Напомним, в Витебске вечером 9 августа во время разгона протестующих, которые вышли в центр города после закрытия избирательных участков по выборам президента, задержали и доставили в ИВС трех журналистов — сотрудников телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева, фотокорреспондента интернет-издания «Народные новости Витебска» Игоря Матвеева.

Журналисты снимали события, которые 9 августа происходили в Витебске: милиция в этот момент перекрыла все подступы к площади Победы, на ней стояли автозаки, там находилось много силовиков. Вскоре начались задержания горожан.

Задержание журналистов «Белсата» происходило на глазах корреспондента TUT.by. Казакевича и Лазарева сразу подвели к милицейскому начальству, а потом отвели в автозак.

В шесть часов утра 10 августа Вячеслава Лазарева отпустили — без составления протокола, лишь заставили удалить с флешки видеокамеры записи. Двое остальных находились до суда в ИВС.

Суд у Дмитрия Казакевича состоялся 11 августа: его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста.

Игоря Матвеева отпустили около полуночи 12 августа — по истечении 72 часов с момента задержания. Суда над ним не было, а дольше держать его в изоляторе не имели права.

Выяснилось, что 10 суток дали его однофамильцу, у которого еще и одинаковые инициалы — тоже Матвееву И.А.

Протокол на фотокорреспондента «Народных новостей Витебска» составили за мелкое хулиганство. Он его не подписывал. Сообщили, что вызовут в орган, ведущий административный процесс — то есть в суд или к участковому.

По словам Игоря Матвеева, из ИВС к полуночи 12 августа отпустили еще двоих мужчин — суда у них тоже не было.

Возле витебского ИВС три дня подряд собирались многочисленные родственники задержанных 9−11 августа на улицах города. Они хотели узнать о судьбе своих близких.

Вечером 12 августа сотрудник изолятора зачитал длинный список, в котором было не менее 40 фамилий мужчин. Все они получили от 3 до 15 суток. Подавляющее большинство проведет под административным арестом 10 суток.

