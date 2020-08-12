Сколько стоит совесть или рецепт «выборов». Смотрите как ОМОН избивал наших детей в нашем Витебске

9 августа президента Республики Беларусь по школьным избирательными участкам «Югов» Витебска выбирали одинаково. Везде ощущалась фальшивая видимость веселья. Искренними в этот день были только дети, которые увлеченно выступали, радуясь вниманию зрителей: пели, танцевали калинку-малинку, рисовали и лепили, играли в то, что предложили учителя-аниматоры.

У взрослых присутствовали обратные эмоции. Было неловко видеть смущенные лица учителей в комиссии. Удивила агрессия и злость в глазах администрации. Расстроили растерянность и обида независимых наблюдателей. У избирателей читалась решимость и понимание важности процесса. Эта гамма чувств сверху была слегка припорошена страхом и беспокойством.

В 45-й школе брутальный мужчина лет сорока спросил со злостью «за кого я топлю?».

На участке мужчина с трясущимися руками любезно придержал синюю шторку при входе в кабинку.

Бабушка возле 31-й школы доказывала, что «не надо чтобы было как в Украине и Европе».

В 31-й школе меня сдали милиции за то, что сделала одно фото на избирательном участке. Учительница лет сорока бегом бежала, чтобы успеть рассказать стражам порядка о произошедшем событии. Спасибо, что отпустили.

В 37-й школе хабалистая замдиректора сказала «выматываться пока охрану не вызвали».

В 25-й школе были вежливы. Спасибо! Наблюдатель, единственный независимый из всех, сказал, что цифры предварительного голосования сошлись с официальными. Бывает же!

Независимым наблюдателям в школах не нашлось ни места, ни даже стула. Поразила 37-я школа. Там наблюдателям даже возле входа разместиться не разрешили. Считали явку через окно и с биноклем. После 20:00 увидели, как пачка бюллетеней упала под стол и осталась лежать забытой. А остальные упаковали в машину, не объявив результата. Комиссия позорно сбежала под крики собравшихся избирателей и наблюдателей. Наблюдатели написали заявление в РОВД о нарушении статьи 192 УК РБ.

В 45-й школе в 20:00 собравшиеся попробовали задать вопросы. Это испугало директора. Она с помощницей, вызвав ОМОН, убегали через окно первого этажа. «Правоохранители», на всякий случай, забрали всех. До трех часов ночи наблюдатели находились в КПЗ на Московском. Потом женщины были милостиво выпущены на свободу, ночью. Когда вышли мужчины не известно. Велосипед одного из них целый день стоял у забора школы.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко сказал о том, что выборы — это советский традиционным праздник. Мнение вождя – закон для стада! Так и сделали. Фестиваль детского творчества, советского фастфуда с отсутствием права выбора правителя своей страны прошел в полном соответствии с советским представлением о законности.

Только у комиссии 25-го избирательного участка по проспекту Фрунзе хватило смелости показать реальные цифры. Получилось, что Тихановская в два раза обошла Лукашенко.

Остальным приказано считать праздник удавшимся! И новоизбранным стал прежний несменяемый и всенародно любимый.

Единственное, что отличает выборы эпохи Лукашенко от выборов времен СССР, так это то, что СССР не били. Умели же как-то… В Республике Беларусь это дозволяется. Причем, бить граждан можно без суда и следствия. Практика показывает, что властьпридержащие считают, что граждан не только можно бить, а просто необходимо бить. Это, полагают там, на верху, укрепляет авторитет власти в глазах народа.

9 августа в 20:00 гоняли, били и закидывали в автозаки людей в 45-й школе. В 22:00 — на площади Победы. В 23:00 — на перекрестке Чкалова и Строителей.

10 и 11 августа эти же создания в полном параде и экипировке продолжили избиение и аресты невинных. Создалось впечатление, что оплачивается количество сданных голов. Все как в фильме «Джентльмены удачи». Только там было «больше сдадим – меньше дадут», а здесь наоборот «больше сдадим – больше дадут» .

Просто интересно, как дальше будут жить учителя и сотрудники ОМОН, которые совместными усилиями ведут народ в стойло. Совесть жечь не будет?