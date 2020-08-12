Во время вчерашних протестов задержали более тысячи человек. Госпитализирован еще 51 человек

Главное
Опубликовано

МВД сообщает, что с 11 на 12 августа в белорусских городах были задержаны более тысячи человек. Пострадал 51 человек, 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторые из них госпитализированы. По фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено 17 уголовных дел, пишет TUT.by.

По данным МВД, граждане вышли на улицы в 25 населенных пунктах.

— В столице и ряде крупных городов имели место отдельные попытки перекрытия движения общественного транспорта, а также факты открытого противостояния органам порядка, — информирует пресс-служба.

Силовое ведомство также приводит факты правонарушений:

  • в Минске примерно в 22.00 на ул. Притыцкого около 400 человек вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Спустя двадцать пять минут движение было восстановлено, толпа рассредоточена;
  • в Жодино водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего за сутки на правоохранителей было совершено 5 умышленных наездов с использованием автомобилей;
  • в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен;
  • в Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

Задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава, госпитализирован еще 51 гражданин. 11 августа ведомство сообщало о том, что госпитализировано более 200 раненых. То есть всего — более 250.

— В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы, — заявили в пресс-службе.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев проголосовал на своем участке

Под Витебском задержали независимую наблюдательницу на выборах, ее обвиняют в хулиганстве и содержат в ИВС

Сегодня в Браславе задержали одного из независимых наблюдателей

«Витязь» распродает здания в Витебске

В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

В Новополоцке исключили из состава участковой комиссии волонтера от «Честных людей» Анну Кожемяко

Марию Колесникову задержали в Минске

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Сколько стоит совесть или рецепт «выборов». Смотрите как ОМОН избивал наших детей в нашем Витебске
9 августа президента Республики Беларусь по школьным
0353
Что происходило в Витебске 9 и 10 августа
10 августа на перекрестке Чкалова и Строителей собралось
0544
Тащили в автозаки и уговаривали. Как в Витебске вечером 9 августа массово задерживали людей
В Витебске вечером 9 августа милиция массово задерживала
01.1k.
евросоюз
Главы МИД 8 стран призвали белорусские власти к диалогу с оппозицией
Министры иностранных дел сразу восьми стран призвали
0370
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)