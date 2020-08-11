Что происходило в Витебске 9 и 10 августа

Власть
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10 августа на перекрестке Чкалова и Строителей собралось примерно 100 человек. Возле кафе «ФилипОК». Около 22:00 начали ОМОН зачищать площадку, жестко задерживать людей. Около 23:00 были применены шумовые гранаты.

От действий силовиков пострадал продавец магазина «Палас». Он шел домой с работы и попал в поле зрения правоохранителей. Его избили и увезли. Из-за полученных травм он ушел на больничный.

9 августа также задержан и избит другой продавец магазина»Палас».

Теперь магазин «Палас» вынужден закрываться на 4 часа раньше.

Правоохранители забирают все подряд. Прямо в наручниках бросают на пол. Везут в спортзал «Охрана» на Чкалова. 9 августа там было около 60 задержанных. Всех ставили лицом к стене. За малейшее неповиновение избивали. По свидетельству очевидцев, среди задержанных была также 10-летняя девочка с мамой, их погрузили в автозак и поместили в спортзале вместе со взрослыми.

Оба дня задержанных держали до 3 ночи, после чего отпускали или отправляли в КПЗ.

Данную информацию у правоохранителей ни подтвердить, ни опровергнуть не удалось. В УВД Облисполкома не дали комментария, а в РУВД Октябрьского района Витебска не отвечали на звонки.

По словам очевидцев и пострадавших, жители Витебска шокированы происходящим. Многих возмущает неправомерное применение силы против мирных жителей, которые никаких противоправных действий не предпринимали. В городе не объявлен комендантский час, на официальных сайтах нет информации о том, что в какие-то районы города вход запрещен, поэтому жители не понимают как им себя вести и что делать, чтобы не стать жертвами действий заезжих силовиков. По предварительной информации, ОМОН приехал из Минска. Местные правоохранители не стали бы действовать так жестко по отношению к жителям своего города.

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