Тащили в автозаки и уговаривали. Как в Витебске вечером 9 августа массово задерживали людей

В Витебске вечером 9 августа милиция массово задерживала в центре города людей, которые вышли выразить протест после закрытия избирательных участков на президентских выборах. Пока правозащитники затрудняются назвать количество всех задержанных, официальных данных от милиции тоже нет.



В районе девяти часов вечера на площади Победы стояли три автозака. Милиция перекрыла все подходы к площади — со стороны улиц Ленина, Калинина, проспекта Московского и Черняховского, от моста имени Блохина.

Людям разрешили лишь пересекать площадь, к тем, кто останавливался, сразу подходили милиционеры и просили ее покинуть. Прессе на площади находиться разрешили, но просили не лезть в гущу событий, пишет TUT.by.

Однако вскоре начались задержания.



Прямо во дворе дома, где находится избирательный участок, милиция забрала жителя города Александра. По словам его жены Юлии, мужчина отправился к участку, чтобы подождать результатов голосования. Женщина плакала, что у мужа остались ключи от квартиры и ей негде ночевать с 6-летним ребенком. Позже она позвонила и сообщила, что мужу все же удалось передать ей ключи.

Около 22 часов задержали троих журналистов: сотрудников «Белсата» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева и фотокорреспондента «Народных новостей Витебска» Игоря Матвеева.

Примерно в десять вечера милиция вытеснила людей с площади Победы. Однако горожане не уходили, они растянулись по тротуарам проспектов Черняховского и Московского, которые ведут к площади. Это в основном молодежь в возрасте от 20 до 35 лет.

Люди собирались группами примерно по 20−30 человек и кричали: «Перемен!», «Жыве Беларусь!». В сторону милиции скандировали: «Позор!» Людей на тротуарах поддерживали автомобилисты — они сигналили. Из некоторых салонов звучала песня «Перемен».



Время от времени милиция разгоняла группы на проспектах. Некоторых задерживали. Сложилось впечатление, что хватали всех без разбора.

Но некоторые силовики вели себя миролюбиво. Один из омоновцев уговаривал молодежь: «Ребята, идите уже по домам. Хватит драйва на сегодня. Поймите, мы не хотим никого забирать. Не провоцируйте».

Люди начали расходиться с проспектов Московского и Черняховского уже ближе к часу ночи.



К слову, флагов или другой символики у протестующих почти не было. За 4 часа — с девяти вечера и до часа ночи — корреспондент белорусского портала увидел только несколько бело-красно-белых флагов.

На улицах города весь вечер не было мобильного интернета. Люди спрашивали друг у друга: «А что происходит в Минске?» О событиях в столице, где проходили массовые протесты, удавалось узнать, если кто-то дозванивался до родных или знакомых минчан.