Главы МИД 8 стран призвали белорусские власти к диалогу с оппозицией

Министры иностранных дел сразу восьми стран призвали белорусские власти начать диалог с оппозицией. Совместное заявление подписали главы МИД Швеции, Норвегии, Дании, Литвы, Латвии, Финляндии, Исландии и Эстонии.

В заявлении выражается крайняя обеспокоенность применением насилия против демонстрантов. Президентские выборы в Беларуси называются в заявлении «не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства права, не были свободными и справедливыми».

Представители скандинавских и балтийских государств призывают белорусское руководство прекратить преследование оппозиционно настроенных людей и немедленно освободить всех политзаключенных.