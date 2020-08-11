Главы МИД 8 стран призвали белорусские власти к диалогу с оппозицией

евросоюз
Власть
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Министры иностранных дел сразу восьми стран призвали белорусские власти начать диалог с оппозицией. Совместное заявление подписали главы МИД Швеции, Норвегии, Дании, Литвы, Латвии, Финляндии, Исландии и Эстонии.

В заявлении выражается крайняя обеспокоенность применением насилия против демонстрантов. Президентские выборы в Беларуси называются в заявлении «не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства права, не были свободными и справедливыми».

Представители скандинавских и балтийских государств призывают белорусское руководство прекратить преследование оппозиционно настроенных людей и немедленно освободить всех политзаключенных.

«Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и соблюдать права человека и свободы. Мы призываем белорусское правительство немедленно начать полноценный политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», – заявляют главы МИД восьми государств.

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