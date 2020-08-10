В Минске во время акций протеста погиб мужчина

Вечером 10 августа в ходе массовых протестов в Минске погиб мужчина, сообщает пресс-служба МВД. По официальной информации он погиб от взрыва.



«10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

Сегодня в столице и многих городах страны продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов президента 9 августа. Против митингующих силовики применяют всевозможные спецсредства. В столицу стянуты войска спецтехника для борьбы с демонстрантами. Силовики применяют резиновые пули, газы, водомёты. Автозаки используют для того, чтобы рассеивать протестующих.

