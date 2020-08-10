В Минске было задержано около 3 тысяч человек МВД

В ночь с 9 по 10 августа в Беларуси было задержано около 3 тысяч граждан. «Были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах», сообщили в пресс-службе МВД.

МВД утверждает, что боевое оружие сотрудниками милиции не применялось, погибших нет. Позже стало известно, что против протестующих применялись резиновые пули, водометы и другие спецсредства.

В ходе столкновения пострадало более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов, часть из них находится теперь в больнице.

— 9 августа в Минске в 22.00 в районе стелы «Минск — город-герой» протестующие зажигали фаеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей, — отмечается в сообщении Министерства внутренних дел. — Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции.

Правоохранители установили цепочку событий, которые предшествовали беспорядкам в Минске. Об этом заявили в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1».

— Еще с обеда провокаторы начали блокировать работу избирательных участков, устроив так называемые белые карусели с ленточками. Умышленно затягивали время голосования — находились в кабинке по пять минут и больше, всеми возможными способами создавали очереди, особенно ближе к вечеру. В итоге, в 20.00 все были готовы кричать, что власти не дали проголосовать и украли наш голос.

По БТ сообщили, что получив такую информацию, президент распорядился продлить работу участков, «иначе нет сомнения. что под лозунгом „Украли голос“ эти люди пошли бы на площадь».

— В результате принятого решения, буквально через 20 минут из 33 участков по стране, работа которых была заблокирована, а время работы продлено, на 32 люди разошлись.

Диктор также сообщил, что на председателей этих комиссий «оказывалось психологическое давление, в том числе звучали угрозы».

— В результате власть была вынуждена отвлекать огромные силы, использовать людей в форме, военных из службы безопасности президента, чтобы вывести людей из участков. Это продолжалось до поздней ночи, люди не могли покинуть свои участки — боялись расправы.

В репортаже также прозвучало, что не дожидаясь завершения голосования у Дворца спорта начала собираться агрессивно настроенная молодежь. Руководствовались они рекомендациями, которые размещались в телеграм-каналах.

— Точкой сбора был обозначен парк Победы — это всего в двухстах метрах от Дворца независимости, — прозвучало по БТ. — Очевиден замысел — собрать как можно больше людей и двинуться в сторону дворца.

Чтобы помешать этому, отряд милиции особого назначения принял меры, чтобы не допустить продвижения толпы — «разворачивая и рассредотачивая».

— Еще одной целью, в соответствие с теми же рекомендациями в интернете — был захват различных административных зданий. В частности, с такой целью толпа направилась к УВД Минской области и собиралась идти на штурм. В отношении преграждавших ей путь правоохранителей, была применена физическая сила, был по сути захвачен один из сотрудников. Чтобы отбить своего коллегу, правоохранители вынуждены были применить специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями, — заявили по БТ.

Прозвучало, что захват административных зданий планировался также в Новогрудке, Кореличах и Гомеле.

— В стране в результате беспорядков были задержаны около трех тысяч человек, в том числе около тысячи в Минске.

Около 40 сотрудников МВД получили ранения и травмы. Также пострадали около пятидесяти участников беспорядков. Многие из пострадавших гражданских лиц находились в состоянии алкогольного опьянения, заявили по БТ.

— Огнестрельное оружие не применялось, все травмы от резиновых пуль, — прозвучало в эфире.