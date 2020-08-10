Предварительные итоги на выборах президента Беларуси: за Лукашенко — 80,23%, за Тихановскую — 9,9%

На президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко. По предварительным итогам выборов, он набрал 80,23% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовало 9,9% избирателей, заявила 10 августа глава ЦИК Лидия Ермошина.

Глава ЦИК заявила, что ночью ее и аналитика эвакуировали из Дома правительства.

По данным ЦИК, за Дмитриева проголосовало 1,04% (60 543 человека), за Канопацкую — 1,68% (97 926 человек), Лукашенко — 80,23% (4 миллиона 652 тысячи человек), Тихановскую — 9,9% (574 тысячи 312 человек), Черечня — 1,1% (65 784 человека). Против всех — 6,02%.