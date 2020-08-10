Больше, чем школа красоты

Сегодня на наших глазах происходит переосмысление традиционного понимания школ красоты. Можно говорить о создании нового типа таких школ для миллениалов. Теперь в школе красоты koza.studio совмещаются функции салона красоты, фотостудии, курсов красоты. Это не просто помещение учебного класса. Здесь можно устроить крутую вечеринку, отдохнуть в компании близких подруг. А перед этим сделать маникюр, визаж и много чего еще.

Понятие «программа курса» теперь приобретает совершенно новый смысл. Сухие теоретические лекции отходят в прошлое. На первое место выходят практические занятия, работа с моделью. В итоге прохождения такой школы красоты можно получить не только знания, но и оформить собственное портфолио. Кроме того, есть возможность под руководством мастера приступить работе с реальными клиентами уже во время учебы. В процессе учебы приобретаются новые знакомства, начинает формироваться собственный пул клиентов. Сарафанное радио поможет вскоре после завершения обучения получать новых клиентов. Конечно, в век информации нельзя игнорировать и методы продвижения бизнеса в цифровых платформах, таких как социальные сети. Как наладить поток клиентов и занять свою нишу в школе красоты также расскажут. Упор делается, естественно, на продвижение в Инстаграм. Именно там «обитают» миллионы потенциальных клиентов. Для того, чтобы найти своих клиентов достаточно оказывать качественные услуги и присутствовать на цифровых платформах и в медиа. Лиха беда — начало. Дальше, под руководством опытных мастеров вы сможете продвигаться значительно быстрее, чем если будете делать первые шаги в бизнесе сами.