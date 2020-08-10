Столы и стулья: основные моменты приобритения

Жизнь
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Кухня — сердце дома, ведь именно она собирает всех членов семьи за вкусным ужином и душевными разговорами. Ее стиль и дизайн напрямую отражается на настроении посетителей и качестве приготовленных блюд. Поэтому осуществляя выбор гарнитура для обстановки данной комнаты, стоит принять во внимание множество факторов, дабы создать атмосферу уюта и спокойствия. Естественно, одним из главных предметов на кухне является рабочая поверхность, на которой кулинарные шедевры хозяйки воплощаются в жизнь. Однако не нужно забывать и о важности других предметов, их качестве, надежности и функциональности.

столы

Главные характеристики

Казалось бы, все достаточно просто, установили подходящую мебель и все — кухня мечты готова, но это совсем не так. Выбрать некоторые элементы крайне сложно, особенно если хочется купить не только красивый, но и надежный гарнитур. Эксперты магазина МебельОк советуют отдать должное внимание не менее важным элементам помещения, к которым относят столы (обеденный, рабочий) и стулья. Приобрести их можно как целым комплектом, так и по отдельности, самостоятельно подобрав подходящие модели. Достаточно важно, дабы они отвечали таким характеристикам, как:

  • основной материал, его натуральность и экологически чистый состав;
  • оправданная цена за счет стильного дизайна и качества использованных материалов;
  • надежное покрытие, устойчивое к влаге, высоким температурам и жиру;
  • прочное крепление всех составляющих гарнитура между собой.

Что касается столов, то здесь немаловажную роль играет и форма, которую стоит подбирать в соответствии не только личных предпочтений, но и площади кухни. Самым оптимальным вариантом считаются квадратные и прямоугольные модели, так как они легкие в установке, их можно приставить к стене, шкафу, при необходимости перенести в центр комнаты. По эргономичности их не сравнить с другими моделями столов, но это не лучший вариант для просторных кухонь. В таком случае идеальными станут круглые и овальные столы. Их лаконичный дизайн подчеркнет стиль помещения и отменный вкус домовладельца.

столы от мебельок

Подбирая стулья для кухни, не стоит опираться на их фото, главный момент в этом вопросе — это высота посадочного места и его удобство, ведь стул также должен располагать к комфортному времяпровождению. Магазин MebelOk отмечает высокую прочность и практичность стульев со спинками, так как на них удобно располагаться не только взрослым, но и детям, а также людям, у которых возникают боли в спине. Цены на стулья разные, они формируются от качества и ценности используемых материалов, сложности конструкции и присутствия в ней других элементов.

 

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