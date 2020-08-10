Cоседи спасли мужчину из горящего дома в Витебске

Вечером 9 августа на улице 2-й Крупской в Витебске загорелся частный дом. Об этом сообщили в МЧС по Витебской области.

На момент возникновения пожара внутри находился 53-летний хозяин. Соседи вынесли его из горящего дома ещё до приезда спасателей. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра, с ожогами 2-ой и 3-ей степени тяжести (около 50% тела) мужчину госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу.

Огонь уничтожил в доме кровлю, повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.