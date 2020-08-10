Cоседи спасли мужчину из горящего дома в Витебске

Фото: МЧС
Пожар
Опубликовано

Вечером 9 августа на улице 2-й Крупской в Витебске загорелся частный дом. Об этом сообщили в МЧС по Витебской области.

На момент возникновения пожара внутри находился 53-летний хозяин. Соседи вынесли его из горящего дома ещё до приезда спасателей. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра, с ожогами 2-ой и 3-ей степени тяжести (около 50% тела) мужчину госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу.

Огонь уничтожил в доме кровлю, повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев проголосовал на своем участке

Под Витебском задержали независимую наблюдательницу на выборах, ее обвиняют в хулиганстве и содержат в ИВС

Сегодня в Браславе задержали одного из независимых наблюдателей

«Витязь» распродает здания в Витебске

В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

В Новополоцке исключили из состава участковой комиссии волонтера от «Честных людей» Анну Кожемяко

Марию Колесникову задержали в Минске

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Оршанском районе взорвали железобетонное здание для производства комбикорма
7 августа в деревне Крапивно Оршанского района было
0363
В Витебске при пожаре погиб мужчина
В Витебске при пожаре в доме по улице Григорьева погиб мужчина.
0187
На пожаре в Поставах работники МЧС спасли пенсионера
Утром 2 августа на улице Октябрьской в Поставах загорелся
0375
В Оршанском районе мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры
Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры в агрогородке
0295
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)