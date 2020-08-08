Силовики отпустили Марию Колесникову. Знаете почему?

Мария Колесникова
Власть
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Сегодня вечером, 8 августа, накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики задержали члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову. Об этом сообщает штаб кандидата.

Колесникову задержали прямо возле штаба на улице Веры Хоружей.

«Когда сели в машину и начали выезжать с парковки, дорогу заблокировал серебристый микроавтобус. Оттуда вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — сообщил в штабе Тихановской.

По предварительной информации, Колесникову отвезли в Центральное РУВД, причину задержания не назвали.

Только что стало известно, что Марию Колесникову отпустили. Об этом заявил адвокат избирательного штаба.

— Сотрудники сказали, что ее перепутали с другим человеком. Марию подвезли к месту ужина и извинились, — сказали в штабе Тихановской.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская был вынуждена покинуть свою квартиру в Минске в целях безопасности. Это произошло после задержания двух ее основных помощников.

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