Марию Колесникову задержали в Минске

Представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали. Об этом сообщает официальный канал «Пул первого», причем сообщение переслано из канала Светланы Тихановской «Страна для Жизни».

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что выясняет ситуацию, связанную с Марией Колесниковой, сообщает ТАСС.

«Задержали при выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки, заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — сообщили в пресс-службе.

Как заявила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, она сейчас занята выяснением ситуации, связанной с Колесниковой.