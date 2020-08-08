В Новополоцке исключили из состава участковой комиссии волонтера от «Честных людей» Анну Кожемяко

8 августа, в субботу, волонтерку инициативы «Честные люди» Анну Кожемяко их Новополоцка исключили из участковой комиссии. Она была одним из двух человек от «Честных людей», которые вошли в состав УИК, хотя туда пытались попасть около двух тысяч волонтеров. Но считать голоса в основной день голосования Анна не будет. Она рассказала gorod214.by, как так получилось.

— Меня поставили на досрочное голосование только в первый день до обеда. После этого я несколько раз пыталась поговорить с председателем комиссии, чтобы мне позволили поработать в другие дни и убедиться в честности всего происходящего. Предлагала помочь, ведь людям в УИК приходится много трудиться в это время. Меня выслушивали и обещали подумать, но в конце концов отказали, — рассказывает Анна.

8 августа в горисполкоме состоялось голосование, на котором отменили решение о регистрации девушки членом УИК. Аргументов было несколько. Во-первых, два человека, которые поставили подпись за выдвижение Анны в комиссию, написали отказ. Во-вторых, председатель комиссии написал на девушку докладную за «холодное отношение к исполнению обязанностей».

— В исполкоме меня обвиняли в нечестности, мол, я обманом уговорила людей подписаться. Сказали, что одна из поставивших подпись девушек думала, что их собирают на ремонт подъезда. Вторая — якобы вообще не знала, за что подписывалась. Я пообщалась с этими людьми и уверена, что на них надавили. Одну из девушек даже вызывали к директору на работе по этому вопросу. Да и при сборе подписей я четко объясняла всем, за что именно они подписываются, — говорит Анна.