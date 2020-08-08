В Новополоцке исключили из состава участковой комиссии волонтера от «Честных людей» Анну Кожемяко

Фото из личного архива Анны Кожемяко
Власть
Опубликовано

8 августа, в субботу, волонтерку инициативы «Честные люди» Анну Кожемяко их Новополоцка исключили из участковой комиссии. Она была одним из двух человек от «Честных людей», которые вошли в состав УИК, хотя туда пытались попасть около двух тысяч волонтеров. Но считать голоса в основной день голосования Анна не будет. Она рассказала gorod214.by, как так получилось.

— Меня поставили на досрочное голосование только в первый день до обеда. После этого я несколько раз пыталась поговорить с председателем комиссии, чтобы мне позволили поработать в другие дни и убедиться в честности всего происходящего. Предлагала помочь, ведь людям в УИК приходится много трудиться в это время. Меня выслушивали и обещали подумать, но в конце концов отказали, — рассказывает Анна.

8 августа в горисполкоме состоялось голосование, на котором отменили решение о регистрации девушки членом УИК. Аргументов было несколько. Во-первых, два человека, которые поставили подпись за выдвижение Анны в комиссию, написали отказ. Во-вторых, председатель комиссии написал на девушку докладную за «холодное отношение к исполнению обязанностей».

— В исполкоме меня обвиняли в нечестности, мол, я обманом уговорила людей подписаться. Сказали, что одна из поставивших подпись девушек думала, что их собирают на ремонт подъезда. Вторая — якобы вообще не знала, за что подписывалась. Я пообщалась с этими людьми и уверена, что на них надавили. Одну из девушек даже вызывали к директору на работе по этому вопросу. Да и при сборе подписей я четко объясняла всем, за что именно они подписываются, — говорит Анна.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

Сегодня в Браславе задержали одного из независимых наблюдателей

«Витязь» распродает здания в Витебске

Силовики отпустили Марию Колесникову. Знаете почему?

В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

В Новополоцке исключили из состава участковой комиссии волонтера от «Честных людей» Анну Кожемяко

Марию Колесникову задержали в Минске

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Мария Колесникова
Силовики отпустили Марию Колесникову. Знаете почему?
Сегодня вечером, 8 августа, накануне основного дня
0212
Мария Колесникова
Марию Колесникову задержали в Минске
Представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора
088
Сегодня в Браславе задержали одного из независимых наблюдателей
Сегодня в Браславе задержали одного из независимых
0196
«Атомные электростанции не запускают к выборам — это может плохо закончиться». Экологи бьют тревогу
Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением
0157
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)