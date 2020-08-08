В Витебской области более 100 предприятий торговли и общепита будут обслуживать избирателей 9 августа

Фото: БелТА
Город
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В Витебской области более 100 предприятий торговли и общественного питания, а также фирменные торговые сети предприятий-производителей организуют обслуживание граждан на избирательных участках в основной день голосования на выборах Президента Беларуси 9 августа, сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома, передает БелТА.

Всего по области на 750 участках для голосования будет развернут 871 торговый объект, в том числе более 300 точек общественного питания. Так, организации Витебского областного потребительского общества займутся обслуживанием избирателей преимущественно в сельской местности. В населенных пунктах, где избирательные участки разместились в небольших помещениях и отсутствует возможность организовать работу торговой точки, обслуживанием избирателей займутся близлежащие стационарные магазины, также там можно будет воспользоваться услугами общественного питания.

В день выборов торговые организации планируют широкую акционную программу, в том числе проведение выставок-продаж, дегустаций продукции собственного производства Витебской бройлерной птицефабрики, Витебского мясокомбината, Глубокского мясокомбината, «Витебскхлебпрома» и других, а также организаций общественного питания.

Как сообщили в Витебском облпотребобществе, организации потребительской кооперации будут обслуживать избирателей на 330 участках для голосования, 63 из которых расположены в районных центрах. На 148 наиболее удаленных участках обслуживание планируется организовать в формате выездного буфета, для чего будут задействованы 15 автомагазинов. Предприятия готовы предложить широкий ассортимент товаров и кулинарной продукции с учетом вкусов и запросов потребителей разных возрастов, в том числе продукты питания быстрого приготовления, разнообразную выпечку с использованием сезонных даров леса.

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