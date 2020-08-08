Сегодня в Браславе задержали одного из независимых наблюдателей Валерия Трещинского. Всю неделю его не пускали на участок, поэтому он сидел на ступеньках. Сегодня сотрудники милиции его задержали увезли в отделение. Трещинскому инкриминируется статья 17.1 (мелкое хулиганство).

По словам жены задержанного, суд назначили в понедельник, в 14:00. Время до суда он проведет за решеткой.

Вчера TUT.by уже писал о лишении аккредитации одного из независимых наблюдателей в Браславе.

И подобных случаев в стране не мало. Наблюдателям не дают следить за ходом голосования, выводят из помещений избирательных участков, лишают аккредитации, задерживают, дают штрафы, садят на сутки.