«Атомные электростанции не запускают к выборам — это может плохо закончиться». Экологи бьют тревогу

Власть
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Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением в связи с физическим пуском Белорусской атомной электростанции, который приурочен властями к президентским выборам.

В заявлении отмечается, что лицензия на эксплуатацию БелАЭС еще не получена, а многие проблемы безопасности не решены. Участники инициативы подчеркивают, что проект по ряду причин будет убыточным. К тому же, он несет большие экологические и политические риски. Представители Белорусской антиядерной кампании напоминают, что во время строительства станции происходили многочисленные инциденты, а выявленные нарушения не устранены. По подсчетам экспертов, из-за ввода в эксплуатацию БелАЭС цены на электроэнергию могут повыситься в 1,5-2 раза.

Президент Литвы пообещал сделать все возможное, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным

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