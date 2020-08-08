«Разлив фекалий» на площади Независимости в Минске ожидают власти в день выборов

Торговый центр «Столица». Фото: Александра Квиткевич, TUT.by
Власть
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Торговый центр «Столица», который находится прямо под площадью Независимости рядом со зданием белорусского парламента в день выборов будет работать неполный день. Читатели прислали письмо на этот счет в редакцию портала TUT.by.

Об особом графике работы 9 августа предупреждает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В день выборов торговый центр «Столица» будет закрыт с 17.00 до 22.00, то есть магазины будут работать лишь до пяти вечера.

Это связано «с засором напорной канализации блока № 3 торгового центра „Столица“ и необходимостью выполнения подготовительных и ремонтных работ по ее восстановлению».

«Разлив фекалий» на площади Независимости в Минске ожидают власти в день выборов

Во время работ «возможен разлив фекалий и присутствие неприятного запаха».

В Главное управление потребительского рынка мы не смогли дозвониться, чтобы подтвердить реальность документа. Но это подтвердили арендаторы в торговом центре.

— Все так, сегодня разослали письма, что будут коммунальные работы проводить 9 августа, работаем до пяти, — сказали собеседники.

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