В Витебске водитель не справился с управлением и врезался в дерево

Ночью с 6 на 7 августа в Витебске пострадал водитель, передает ГАИ Витебской области

Находясь за рулем «Mercedes-Benz C180», 20-летний витебчанин не справился с управлением. На перекрестке улиц Оранжерейная и Промышленная автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на придорожное дерево. После оказания медицинской помощи пострадавшего доставили в торакальное отделение УЗ «ВОКБ».

👆Управляя автомобилем, не забывайте о безопасности. Заблаговременно снижайте скорость движения, собираясь совершить нужный вам маневр. Внимательно следите за дорожной обстановкой.