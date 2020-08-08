Фермера, который баллотировался в президенты, задержали в поле во время стрима. Искали оружие и наркотики

Фермера Юрия Ганцевича, который баллотировался в президенты Беларуси в этом году, задержали сотрудники ОМОН. Это произошло в поле во время прямого эфира, который вел Ганцевич.

Правоохранители заявили, что имеют постановление на обыск, санкционированное прокурором. Омоновцы также сообщили, что заведено уголовное дело за оскорбление сотрудников милиции по статье 369 Уголовного кодекса. Силовики предположили, что у Ганцевича дома могут находиться вещи и документы, имеющие отношение к расследованию названного уголовного дела. В частности, будут искать предметы, запрещенные к обороту: оружие и наркотики.

Позже запись прервалась.