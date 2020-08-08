За 4 дня явка на досрочном голосовании превысила 32%

Фото: Ольга Шукайло, TUT.by
Власть
Опубликовано

За 4 дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси проголосовало 32,24% избирателей. Об этом говорится в отчете Центризбиркома.

За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

  • Брестская область — 30,11%
  • Витебская область — 30,86%
  • Гомельская область — 42,72%
  • Гродненская область — 30,02%
  • Минская область — 29,09%
  • Могилевская область — 37,88%
  • Минск — 26,45%

Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.

Независимые наблюдатели опровергают официальные данные. Подано более 3000 жалоб на нарушения. Основной день голосования назначен на завтра, 9 августа.

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