За 4 дня явка на досрочном голосовании превысила 32%

За 4 дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси проголосовало 32,24% избирателей. Об этом говорится в отчете Центризбиркома.

За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

Брестская область — 30,11%

Витебская область — 30,86%

Гомельская область — 42,72%

Гродненская область — 30,02%

Минская область — 29,09%

Могилевская область — 37,88%

Минск — 26,45%

Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.



Независимые наблюдатели опровергают официальные данные. Подано более 3000 жалоб на нарушения. Основной день голосования назначен на завтра, 9 августа.