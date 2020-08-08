За 4 дня явка на досрочном голосовании превысила 32%

За 4 дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси проголосовало 32,24% избирателей. Об этом говорится в отчете Центризбиркома.
За четыре дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
- Брестская область — 30,11%
- Витебская область — 30,86%
- Гомельская область — 42,72%
- Гродненская область — 30,02%
- Минская область — 29,09%
- Могилевская область — 37,88%
- Минск — 26,45%
Согласно данным ЦИК, в ходе досрочного голосования наблюдается рекордная явка избирателей.
Независимые наблюдатели опровергают официальные данные. Подано более 3000 жалоб на нарушения. Основной день голосования назначен на завтра, 9 августа.