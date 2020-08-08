В Витебске хозяин балкона с которого сняли БЧБ-флаг нашел чем его заменить

Фото: соцсети
Главное
Опубликовано

На одной из трехэтажек в центре Витебска не менее недели висел бело-красно-белый флаг. Потом его сняли с помощью вышки. Однако хозяин квартиры придумал выход: повесил на балконе майку и полотенца в цветах национального символа, передает TUT.by.

Соседи владельца балкона, исторический символ появился там не позже 29 июля. 4 августа его сняли. Выходит, флаг провисел неделю.

Позже хозяин балкона придумал, чем заменить снятый флаг. Он повесил на веревку белую майку с надписью «Далучайся», красное полотенце с надписью Belarus и еще одно белое полотенце.

Похожая история произошла в Минске. К пятиэтажке на улице Гая, 15 также подогнали кран с люлькой и сняли с балкона бело-красно-белый флаг. Хозяйки квартиры в тот момент дома не было — вернувшись, она возмутилась сложившейся ситуацией.

На следующий день на этом же самом балконе снова появился флаг — на этот раз бумажный.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

«Витязь» распродает здания в Витебске

Фермера, который баллотировался в президенты, задержали в поле во время стрима. Искали оружие и наркотики

Витебские наблюдатели, которых вчера забрали в РОВД, сегодня считают избирателей

В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

Григорий Лепс отменил концерт в Витебске

В Чашниках поставили памятник белорусскому рублю

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Фермера, который баллотировался в президенты, задержали в поле во время стрима. Искали оружие и наркотики
Фермера Юрия Ганцевича, который баллотировался в президенты
0189
За 4 дня явка на досрочном голосовании превысила 32%
За 4 дня досрочного голосования на президентских выборах
0107
«Витязь» распродает здания в Витебске
Два дня назад государственное издание опубликовало
0144
Влада Соколовского и Кирилла Галанова осудили на 10 суток за песню «Перемен!»
Звукорежиссеры Кирилл Галанов и Влад Соколовский, которые
0106
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)