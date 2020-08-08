Влада Соколовского и Кирилла Галанова осудили на 10 суток за песню «Перемен!»

Звукорежиссеры Кирилл Галанов и Влад Соколовский, которые вчера включили песню Цоя «Перемен!» в Киевском сквере, привлечены к административной ответственности. Галанова и Соколовского осудили на 10 суток ареста, передает Белсат.





Оба диджея были задержаны вчера вечером, после официального мероприятия в Киевском сквере. Сейчас они находятся в ЦИП. Их судят дистанционно в суде Центрального района. Дело Галанова рассматривала судья Виктория Шабуня.

На Галанова и Соколовского составлены протоколы по арт. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение милиции). Диджеев обвиняют в «умышленном срыве мероприятия в запланированном порядке» и «неповиновении при задержании».

Задерживали их пять милиционеров: два в форме, три в штатском. Свидетели-милиционеры утверждают, что по рации они получили сигнал о нарушении включения музыки. Потом парни якобы от них начали убегать на перекрестке в районе магазина «Милавица», не реагировали на слова «Стоять, милиция» и не хотели садиться в автомобиль.

Галанов на суде заявил, что официальное мероприятие власти назначили специально, чтобы сорвать митинг Тихановской. По словам диджея, он включил «Перемен!» уже после окончания официального концерта, поэтому его нельзя обвинять в срыве мероприятия.

Голанову в итоге дали 10 суток ареста — 5 суток по ст. 17.1 и 5 по 23.4 КоАП.

Напомним, 6 августа несколько тысяч минчан собрались в Киевском сквере Минска, чтобы выразить солидарность и поддержку кандидату в президенты Светлане Тихановской. Овациями все присутствующие встретили песню Виктора Цоя «Перемен», которую неожиданно включили диджеи официального «Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования».

Вскоре возле музыкального центра, который обеспечивал музыкальное сопровождение праздника, появились представители властей, которые выключили музыку и заблокировали работу звукорежиссеров, это видео уже стало вирусным. Как объяснили диджеи, они – сотрудники Дворца детей и молодежи, их заставили работать на государственном мероприятии, но они также сторонники перемен и так высказали свою позицию. Толпа в сквере скандировала звукорежиссерам «Молодцы!»

После мероприятия звукорежиссеры Кирилл Галанов и Владимир Соколовский были задержаны.