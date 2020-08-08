«Витязь» распродает здания в Витебске

Два дня назад государственное издание опубликовало статью, где ОАО «Витязь» было названо в числе предприятий, которые «наращивают объемы выпуска и реализации инновационной продукции». «Витебский Курьер» писал об этом удивительном факте. Инновации на предприятии шагнули настолько далеко, что наращивание объемов выпуска инновационной продукции происходит параллельно с освобождением пустующих площадей.

Сегодня стало известно, что ОАО «Витязь» распродает здания Витебске по улице Воинов-Интернационалистов. Здания выставлены на аукцион. Соответствующее постановление Совета министров №465 от 7 августа сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Всего на аукцион будет выставлено 4 капитальных строения по улице Воинов-Интернационалистов в Витебске и один объект незавершенного строительства по Старобабиновичскому тракту.