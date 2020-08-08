Задержанных в Минске журналистов «Настоящего времени» выслали из Беларуси и запретили въезд на 10 лет

В пятницу в Минске задержали журналистов телеканала «Настоящее время». Силовики пришли за ними в гостиницу «Минск». Об этом репортеры успели сообщить в офис в Прагу.



Задержаны Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Баранюк. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. Известно, что журналисты не были официально аккредитованы — соответствующие документы еще находятся на рассмотрении в МИД Беларуси, пишет TUT.by.

Из гостиницы их доставили в РУВД Московского района Минска.

«Настоящее время» направило запросы о задержании своих корреспондентов в МВД Беларуси.

— Задержанные журналисты «Настоящего времени» честно и профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей своевременно аккредитовать наших журналистов — еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности, — прокомментировала задержание репортеров исполняющая обязанности президента медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Дейзи Синделар.

После 21.00 стало известно, что журналистов высылают из Беларуси. Об этом успела сообщить Ирина Ромалийская, когда их вывозили из РУВД.

Позже Иван Гребенюк написал в соцсетях, что его доставили в аэропорт и посадили на самолет, вылетавший в Одессу. Журналисту на 10 лет запрещен въезд в Беларусь.

Напомним, на совещании в конце июля Александр Лукашенко приказал выдворять иностранных журналистов, которые «не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

— BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы, — потребовал он у чиновников.

