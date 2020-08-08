Спецавтобаза раздает контейнеры для раздельного сбора мусора частных домовладениям в Витебске

Государственное предприятие «Спецавтобаза города Витебска» реализует социально значимый проект по бесплатному обеспечению контейнерами для раздельного сбора мусора частных домовладений в Витебске.

16 400 новых разноцветных контейнеров закуплено для города на средства Спецавтобазы и Оператора вторичных материальных ресурсов и до конца этого года будет установлено в частном секторе. По два – на каждое домовладение. Серый контейнер предназначен для смешанных твердых коммунальных отходов на захоронение. Ярко-желтый – для пластика, стекла и других вторичных ресурсов на переработку на Витебском мусоросортировочном заводе, который в скором времени будет введен в эксплуатацию. Своевременно привитая гражданам культура обращения с коммунальными отходами будет способствовать загрузке его мощностей.

Контейнерами в этом году будет обеспечено более 8 тысяч домовладений. В следующем году – еще столько же. Таким образом, весь частный сектор города – 16,5 тысячи домовладений – будет охвачен раздельным сбором мусора.

– Для максимального вовлечения отходов в оборот в качестве вторичного сырья спецавтобаза с 17 августа начнет предоставлять жителям во временное безвозмездное пользование согласно акту приема-передачи имущества контейнеры на 120 и 240 литров, – отмечает главный инженер предприятия Илья Мисник. – Для заключения договора на предоставление контейнеров или разъяснения возникающих вопросов можно обратиться к специалистам спецавтобазы по телефонам 22-76-45, (8029) 718-74-17. Контейнеры устанавливают в соответствии с подпрограммой «Обращение с коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016 – 2020 годы».

Важно понимать, что разделяя отходы, мы сохраняем будущее для всей планеты на многие тысячелетия, улучшаем санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия проживания, предотвращаем вредное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье людей, пишут «Витьбичи».