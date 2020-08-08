Витебские блогеры сняли ролик о просроченных выборах

Витебские блогеры и шоумены Александр Коренман и Эдуард Буевич записали юмористическое видео о просроченных выборах в рамках проекта #эдикисанёк.

Им удалось создать легкий и невероятно смешной скетч на самую злободневную тему сегодняшнего дня.

Просроченные выборы, просроченные политики из далёкого прошлого, просроченные идеи и концепции… Все это — часть белорусской политической реальности. Комики предлагают не сокрушаться, а посмеяться над этим. А как же иначе? Без юмора никак нельзя! Только с юмором!