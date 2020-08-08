3000 человек прооперировали врачи отделения микрохирургии глаза Витебской областной больницы

Врачи отделения микрохирургии глаза областной клинической больницы постоянно пополняют свой арсенал современных методов диагностики и лечения заболеваний органа зрения.

Это подразделение ВОКБ за последнее десятилетие прошло путь стремительного развития технологий диагностики и лечения и адекватного их уровню роста квалификации врачей для успешной работы на современном оборудовании. За прошлый год здесь пролечили 4135 человек, из них около 3000 — прооперировали. Самый большой удельный вес занимает избавление от катаракты.

— Теперь мы уже можем предложить нашим пациентам имплантацию как монофокальных искусственных хрусталиков для улучшения зрения вдаль, так и мультифокальных премиум-класса, — отмечает заведующий отделением Татьяна Катульская. — Эти высокотехнологичные линзы позволяют пациентам обрести свободу от очков благодаря тому, что имитируют способность естественного хрусталика настраивать зрение на разное расстояние. Однако нужно учитывать, что такая линза может подойти не всем желающим. Есть возможность (конечно же, все это по показаниям) одновременно с операцией по удалению катаракты провести дополнительную коррекцию астигматизма, используя высокотехнологичные торические линзы. Для человека, который всю жизнь пользовался сложными астигматическими очками, это большое благо — расстаться с ними навсегда.

Стоимость торических и мультифокальных линз отличается в большую сторону. Но, благодаря тому, что в областной больнице хирургия для пациента бесплатна, здесь могут предложить возможность имплантировать высокотехнологичную линзу по цене, сопоставимой с той, которую в некоторых негосударственных медцентрах надо заплатить за обычную — монофокальную.

С 2019 года, после закупки комплекса для хирургии сетчатки и витреоретинальной хирургии, в отделении начали делать высокотехнологичные вмешательства на стекловидном теле и сетчатке, пишут «Витьбичи».

Татьяна Викторовна всего несколькими предложениями описала сложную технологию лечения отслойки сетчатки. Сначала измененное стекловидное тело удаляют, затем отслоенную сетчатку расправляют тяжелой жидкостью и воздухом для ее лучшего прилегания, выполняют изнутри коагуляцию эндолазером имеющихся разрывов, поврежденных участков. После чего заполняют полость глаза силиконовым маслом. Уже на этом этапе зрение у пациента улучшается, он смотрит через прозрачное силиконовое масло. Несколько месяцев он находится под наблюдением, а затем масло той же системой удаляют, и к человеку возвращается зрение.

— Эта же хирургическая система позволяет оперировать кровоизлияния в стекловидное тело, которые случаются при артериальной гипертонии, сахарном

диабете.

С органосохраняющей, лечебной целью, когда при травме есть угроза потери глаза, в отделении микрохирургии занимаются и послойной пересадкой роговицы и склеры, для чего проводят забор донорских тканей. Трансплантацию роговицы для улучшения зрения пока сочли нецелесообразной, поскольку для этого нужны суперточные инструменты для выкраивания лоскута и специальный лазер. Такое оборудование сконцентрировано в Минске.

А вот при лечении другой распространенной грозной глазной патологии — глаукомы, приводящей к безвозвратной потере зрения, хирургические методы с течением времени стали применяться реже, отмечает Татьяна Викторовна. Сейчас для снижения внутриглазного давления появилось много фармпрепаратов. В нашей области работает глаукомный кабинет, врачи проводят лазерное лечение глаукомы, если не помогает фармакотерапия. Это позволяет снизить давление и подольше сохранить зрительные функции. А к хирургу человек попадает только тогда, когда все эти меры оказались неэффективны. И то зрение, которое осталось, позволяет сберечь операция.

При патологических состояниях снижения центрального зрения из-за отека сетчатки в арсенале лечения только лекарственная терапия. Но с учетом современного оборудования она тоже вышла на новый уровень. Врач с помощью оптической компьютерной томографии четко видит, в каком именно слое наблюдается скопление жидкости, и вводит специальный препарат внутрь глаза, чтобы убрать отек и вернуть зрение. Это делается с определенной периодичностью или в некоторых случаях по требованию, по мере скопления. В случае диабетической ретинопатии, высокой близорукости этот метод при свое­временном реагировании предотвращает потерю центрального зрения.

Вот такого уровня возможностей достигли наши хирурги-офтальмологи на региональном уровне, которые направляют пациентов в столичные клиники все реже и реже. Вкупе с консультативно-диаг­ностическим кабинетом лазерной микрохирургии глаза, глау­комным кабинетом и круглосуточным кабинетом экстренной офтальмологической помощи стационарное отделение на 65 коек составляет единый областной офтальмологический центр. Он работает под эгидой кафедры офтальмологии ВГМУ. Выстроенная система позволяет разрабатывать новые методы диагностики и лечения, повышать квалификацию специалистов и на практике эффективно использовать высокотехнологичное оборудование на благо пациентов. Здесь они обретают счастье видеть мир во всех его красках и жить полноценной и счастливой жизнью.