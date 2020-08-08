В Могилеве задержали журналиста, который пришел посмотреть, как будут судить других журналистов

В Могилеве вечером 5 августа были задержаны журналист и правозащитник Александр Бураков — старший, активист Александр Хамратов, наблюдатель от инициативы «Честные люди» Андрей Застрелов, а также журналист Владимир Лапцевич. Причем последний — около здания Ленинского РОВД, куда он подал жалобу. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Ожидается, что сегодня, 6 августа, Буракова, Хамратова и Застрелова будут судить — за мелкое хулиганство, неподчинение милиции, неподчинение требованиям избирательной комиссии, пишет TUT.by.



По данным правозащитников, машину Александра Буракова 5 августа около 19.00 на улице Космонавтов остановил патруль ГАИ. Госавтоинспектор майор Рубанов заявил, что подозревает Буракова в «транспортировке контрафактного алкоголя», и потребовал открыть багажник. Алкоголя в машине не было. Затем Рубанов заявил, что автомобиль, на котором журналист ездит с 2013 года, может быть в угоне. Милиционер проверил идентификационный номер машины (VIN) и заявил, что Бураков задержан — якобы VIN может быть поддельным.

Буракова увезли в Ленинский РОВД. Туда приехал правозащитник «Могилевской весны» Борис Бухель, чтобы помочь Буракову и поддержать. Бухель рассказал «Весне», что наблюдал в отношении журналиста и правозащитника Александра Буракова провокацию — прямо около отделения милиции:

— Я стоял около обычного входа в РОВД, вдруг услышал какой-то шум со стороны въездных ворот на парковку райотдела. Сначала заныла какая-то женщина, потом услышал голос Алеся Буракова, который громко повторил несколько раз, что это — провокация. Я рванул к ним, но и женщину, и Буракова отвели обратно в РОВД — с ним рядом находились двое сотрудников милиции в штатском. Я так понял, ему попытаются вменить то, что он якобы напал на женщину, хотя есть свидетель, который вроде как видел, что это была просто провокация. Ну и надо знать Буракова, чтобы понимать, что он в принципе никогда бы ни на кого не напал.

Также 5 августа сотрудники ГАИ задержали могилевского активиста Александра Хамратова. Как сообщает «Весна», Хамратову ставят в вину «неподчинение требованиям сотрудника ГАИ»: якобы не предоставил водительское удостоверение по требованию милиции. Его также после задержания доставили в Ленинский РОВД.

Около 22.30 Александра Хамратова увезла из Ленинского РОВД скорая. Что с ним случилось — неизвестно. Около половины первого ночи появилась информация, что Хамратова выпустили из больницы, однако дома он так и не появился.

Когда стало известно о задержании Буракова и Хамратова, к РОВД приехали местные журналисты: Владимир Лапцевич, Алина Скребунова и Александр Сидоревский. Им не позволили находиться в самом райотделе — дежурный сослался на сложную эпидемиологическую обстановку.

В ответ на это Владимир Лапцевич написал в книге жалоб замечание о том, что, по словам президента Александра Лукашенко, коронавирус в Беларуси побежден. Следовательно, сообщение о тяжелом эпидемиологическом положении является ложным.

«Таким образом, своими действиями сотрудники милиции способствуют распространению коронапсихоза, что противоречит словам президента Лукашенко», — указал в книге жалоб Лапцевич.

Спустя полчаса к нему из здания РОВД вышел милиционер и попросил Лапцевича пройти с ним — якобы для опроса по записи в книге жалоб. После этого Лапцевич не выходил на связь и из здания РОВД.

Журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский получили повестки на явку в милицию на 6 августа.

Правозащитники сообщают, что Александра Буракова всю ночь продержали в Ленинском РОВД, после чего отправили в изолятор временного содержания. На него составлен протокол за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ). На Александра Хамратова составили протокол по ст. 23.4 КоАП (Неподчинение законным требованиям должностного лица при исполнении). В том же, как стало известно днем 6 августа, обвиняют и Владимира Лапцевича. Сегодня всех будут судить.

Около 16.30 6 августа стало известно, что задержали еще одного журналиста и правозащитника — Александра Буракова-младшего. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Его задержали люди в гражданском около суда Октябрьского района, куда он пришел мониторить суды над Бураковым-старшим, Лапцевичем и Хамратовым.

В суде Октябрьского района Могилева должно состояться и слушание по делу наблюдателя от инициативы «Честные люди» Андрея Застрелова. В отношении него составлен протокол за неподчинение требованиям зампредседателя участковой избирательной комиссии № 97 (гимназия № 1).

Застрелова задержали сотрудники Октябрьского РОВД прямо на участке № 97 — для «выяснения личности». На участке Застрелов оказался четвертым наблюдателем и заявил комиссии о своем праве наблюдать за ходом голосования, что прописано в Избирательном кодексе. После небольшого диалога председатель комиссии вызвал на Застрелова милицию, запретив тому присутствовать на избирательном участке.

Приехавшие сотрудники Октябрьского РОВД опросили членов комиссии и ее председателя, после чего наблюдателя задержали. Через несколько часов его отпустили и выписали повестку на явку 5 августа: председатель участковой комиссии написал на него заявление о «препятствовании работе комиссии».

