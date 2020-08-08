Новая футбольная площадка открылась в Толочинском районе

Фото: БелТА
Власть
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Новую футбольную площадку торжественно открыли сегодня в поселке Коханово Толочинского района, передает БелТА.

Социальный проект реализован Толочинским райисполкомом, Белорусской федерацией футбола и Туровским молочным комбинатом. Футбольная площадка расположена на территории спортивного комплекса «Пульс» и гармонично дополняет уже сформированное спортивное ядро поселка. Размер поля стандартный — 20 м на 40 м. Право забить на ней первый гол было доверено почетным гостям, в числе которых — председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, представители органов власти, Белорусской федерации футбола.

Позитивно оценил появление нового спортивного объекта в беседе с журналистами уроженец Толочинского района, заслуженный тренер Беларуси по футболу, тренер национальной сборной Георгий Кондратьев: «В моем детстве о таких площадках можно было только мечтать. Играли где придется».

Он также добавил, что «толочинская земля подарит Беларуси новые спортивные таланты».

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