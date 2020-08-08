Предприятие по выращиванию шампиньонов торжественно открыли в Толочинском районе

В поселке Коханово Толочинского района ООО «ФунгиБелПлюс», специализирующееся на выращивании шампиньонов по польско-голландской технологии, начало работать в конце 2018 года в режиме пуско-наладочных работ. В развитие нового производства инвестировано около Br5 млн. Мощность первой очереди составляет 3 тыс. т грибов в год. Вторую очередь с такими же объемами выпуска продукции планируют ввести в строй в ближайшие годы, сообщает БелТА.

В церемонии открытия приняли участие председатель Витебского облисполкома, представители областных и местных органов власти, коллектив предприятия.