В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

В Браславе лишили аккредитации на выборах наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» — воспитателя детсада Наталью Пескарскую. Она увидела «дописку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом в райисполком. Сегодня, 7 августа, Наталье сообщили, что она «препятствует работе избирательной комиссии» и удалили с участка.

Воспитатель детсада-яслей № 3 Наталья Пескарская была наблюдателем на участке № 5 Браслава, который находится в здании местного КБО. Пошла, говорит, в наблюдатели по своей инициативе.

— Когда профсоюз предложил пойти наблюдателем на выборы, я очень обрадовалась, — говорит Наталья Пескарская. — Думала: буду видеть, как проходят честные выборы в Беларуси. Я была первой в списке наблюдателей. И мне предложили координировать их работу. И я этим занималась три дня досрочного голосования. 4 августа мой подсчет голосующих и данные в протоколе комиссии совпали. А 5 августа у меня получилось 70 проголосовавших, а в протоколе — 86.

Наблюдатель увидела разницу в 16 человек утром 6 августа и сообщила об этом в райисполком.

— Мне сказали: «Вы неправильно посчитали». Но я вела подсчет скрупулезно. Никуда с участка не отлучалась, даже в туалет не выходила. Так откуда в протоколе «выросли» эти лишние 16 человек? Это маленькая капля в океане, но эти 16 человек за одну ночь откуда-то приписались! Я не могла об этом промолчать.

Сегодня, 7 августа, Наталье Пескарской позвонили из районного объединения профсоюзов.

— Мне намекнули, что я, похоже, забыла, от кого выбрана наблюдателем. Звучало чуть по-другому, но смысл понятен. Получается, я должна сидеть на участке, играть в телефон, молчать и ни во что не вмешиваться? Я ответила: «Я, педагог с 25-летним стажем, пришла туда, чтобы выборы прошли прозрачно. Я воспитываю маленьких детей, учу их быть честными и справедливыми. Но в первую очередь я сама должна быть такой. К тому же я хочу без стыда смотреть в глаза своему сыну».

В два часа дня 7 августа к Наталье Пескарской подошла председатель избирательной комиссии Ольга Лесневская и сообщила, что наблюдатель лишена аккредитации:

— Объяснила это тем, что я некорректно веду себя на участке и препятствую работе избирательной комиссии. С протоколом она меня ознакомить отказалась, сославшись на то, что не имеет права это делать.

Председатель избирательной комиссии участка № 5 Браслава Ольга Лесневская отказалась дать комментарий TUT.by, потому что «не знает, TUT.by ли это, и по телефону комментариев не дает», сообщает белорусский портал TUT.by.

