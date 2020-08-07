В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

Фото: Ольга Шукайло, TUT.by
Власть
Опубликовано

В Браславе лишили аккредитации на выборах наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» — воспитателя детсада Наталью Пескарскую. Она увидела «дописку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом в райисполком. Сегодня, 7 августа, Наталье сообщили, что она «препятствует работе избирательной комиссии» и удалили с участка.

Воспитатель детсада-яслей № 3 Наталья Пескарская была наблюдателем на участке № 5 Браслава, который находится в здании местного КБО. Пошла, говорит, в наблюдатели по своей инициативе.

— Когда профсоюз предложил пойти наблюдателем на выборы, я очень обрадовалась, — говорит Наталья Пескарская. — Думала: буду видеть, как проходят честные выборы в Беларуси. Я была первой в списке наблюдателей. И мне предложили координировать их работу. И я этим занималась три дня досрочного голосования. 4 августа мой подсчет голосующих и данные в протоколе комиссии совпали. А 5 августа у меня получилось 70 проголосовавших, а в протоколе — 86.

Наблюдатель увидела разницу в 16 человек утром 6 августа и сообщила об этом в райисполком.

— Мне сказали: «Вы неправильно посчитали». Но я вела подсчет скрупулезно. Никуда с участка не отлучалась, даже в туалет не выходила. Так откуда в протоколе «выросли» эти лишние 16 человек? Это маленькая капля в океане, но эти 16 человек за одну ночь откуда-то приписались! Я не могла об этом промолчать.

Явка за 3 дня досрочного голосования составила 22,47%

Сегодня, 7 августа, Наталье Пескарской позвонили из районного объединения профсоюзов.

— Мне намекнули, что я, похоже, забыла, от кого выбрана наблюдателем. Звучало чуть по-другому, но смысл понятен. Получается, я должна сидеть на участке, играть в телефон, молчать и ни во что не вмешиваться? Я ответила: «Я, педагог с 25-летним стажем, пришла туда, чтобы выборы прошли прозрачно. Я воспитываю маленьких детей, учу их быть честными и справедливыми. Но в первую очередь я сама должна быть такой. К тому же я хочу без стыда смотреть в глаза своему сыну».

В два часа дня 7 августа к Наталье Пескарской подошла председатель избирательной комиссии Ольга Лесневская и сообщила, что наблюдатель лишена аккредитации:

— Объяснила это тем, что я некорректно веду себя на участке и препятствую работе избирательной комиссии. С протоколом она меня ознакомить отказалась, сославшись на то, что не имеет права это делать.

Председатель избирательной комиссии участка № 5 Браслава Ольга Лесневская отказалась дать комментарий TUT.by, потому что «не знает, TUT.by ли это, и по телефону комментариев не дает», сообщает белорусский портал TUT.by.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Григорий Лепс отменил концерт в Витебске

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на бюджет

Витебские наблюдатели, которых вчера забрали в РОВД, сегодня считают избирателей

В Браславе лишили аккредитации наблюдателя: педагог заявила о приписке

Григорий Лепс отменил концерт в Витебске

В Чашниках поставили памятник белорусскому рублю

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Оршанском районе взорвали железобетонное здание для производства комбикорма
7 августа в деревне Крапивно Оршанского района было
051
В Чашниках поставили памятник белорусскому рублю
Необычная малая архитектурная форма появилась в райцентре
0113
Обновленный мемориал 1800 жертвам Холокоста открыли в Дубровно
Он был установлен на месте старого памятника евреям-узникам
0110
«Хотим сделать масштабно». Николай Шерстнев обещал свезти в Витебск 5000 человек: всех механизаторов, полеводов, агрономов
На областные «Дажынкі», которые пройдут в Витебске
0168
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)