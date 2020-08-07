Центр безопасности МЧС открыли в Новополоцке

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Сегодня в Новополоцке открылся центр безопасности МЧС. К слову, это уже третий центр, созданный в Витебской области. В мероприятии приняли участие помощник президента Беларуси инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси Александр Клобук, начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрий Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов, а также руководители региональных организаций и учреждений. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в пресс-службе МЧС.

Центр безопасности МЧС открыли в Новополоцке

Центр создан по аналогии двух уже открытых ранее в Витебске и Барани Оршанского района. Он состоит из нескольких обучающих площадок, среди которых «Правила поведения при ЧС техногенного характера», «Правила безопасности жизнедеятельности в быту» и другие.

Центр безопасности МЧС открыли в Новополоцке

Отличительная особенность этого объекта в том, что весь интерактивный функционал, а также программное обеспечение модуляторов было разработано студентами Полоцкого государственного университета. Ожидается, что центр будут посещать дети из соседних городов и районов.

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