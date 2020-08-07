В Чашниках поставили памятник белорусскому рублю

Фото: chyrvonka.by
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Необычная малая архитектурная форма появилась в райцентре Чашники Витебской области. Здесь установили памятник белорусскому рублю — монете, отчеканеной из нержавеющей стали. Композиция представляет собой монету, торчащую из каменной глыбы. Монета весит семь килограммов.

Заготовку для рубля нашли в Чашниках. Валун отыскали на полях района, отчеканили рубль в Минске, рассказывает районная газета «Чырвоны прамень». Установлен он около Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Чашникского района, а оплатили создание памятника стальному белорусскому рублю сотрудники этой организации.

– Долго думали, что же символизирует деятельность нашей службы, – говорит Анатолий Захарович. – Разные варианты анализировали. Мы прежде всего финансисты. Значит, без денег никуда. Поскольку занимаемся бюджетным финансированием, то просто обязаны думать об экономии средств. Сложили мысли воедино – и придумали такую вот малую архитектурную форму.

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