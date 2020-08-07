Обновленный мемориал 1800 жертвам Холокоста открыли в Дубровно

Он был установлен на месте старого памятника евреям-узникам гетто, расстрелянным нацистами. В торжественном митинге приняли участие руководство района, руководитель Объединения иудейских религиозных общин в Беларуси Владимир Малинкин, представители общественных организаций, местные жители.

Как рассказала заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская, осенью 1941 года еврейское население Дубровно было согнано в лагерь «жилкоп». Первый массовый расстрел состоялся в декабре: тогда были убиты 1,5 тыс. человек. В феврале 1942 года – еще более 300. Их останки были захоронены в общей могиле за фабричным двором льнозавода.

– На месте расстрела евреев в середине 1950-х годов по инициативе депутата горсовета Хасина, семья которого здесь погибла, был установлен памятный знак, – отметила Светлана Рыжанская. – В 2010 году было нанесено на плиту 300 фамилий погибших в Дубровно евреев.

Инициатором обновления знака выступил Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин. Реализовать проект помогли семья Лазарус из Англии и семья Клеттер из США, которые реконструируют 10-12 таких памятников в год по всей Беларуси.

– В Дубровно есть семьи, где нацисты уничтожили практически всех членов, – констатировала заместитель председателя. – Их прерванные жизни – большая потеря для Дубровно, для Беларуси. Нельзя забывать эту ужасную страницу истории. Она должна напоминать всем нам, особенно молодежи, как далеко можно зайти в ненависти. Нельзя допустить повторения такого зла.

Светлана Рыжанская выразила благодарность всем причастным к обновлению мемориала, пишут «Витебские вести». Владимир Малинкин подчеркнул, что работа по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны евреев будет вестись в Беларуси и дальше.